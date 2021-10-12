Змеиногорск: COVID все злее и злее: за сутки в крае скончались 29 человек

8 Октября 2021 COVID все злее и злее: за сутки в крае скончались 29 человек В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 285 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 61 пациент, умерли 29 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 79 840 человека, в т. ч. 5886 ребенка. Выздоровели 59 876 человек (+ 61). Итого всего умерли 5 643 человека (+ 29), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 275 человек (+ 5); коронавирусная инфекция – 4 368 человек (+ 24).

По состоянию на 7 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3175 человек.

Кроме этого, 491 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 607, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 245.

Минздравом края развернуто 4132 коек, к кислороду имеют подключение 3219, с ИВЛ – 333. Резервных коек: 4132-3175-491=466.

13 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

227 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 285 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 89, Бийск — 27, Рубцовск — 26, Заринск, Топчихинский район — по 8 заболевших, Славгород, Калманский, Рубцовский районы — по 7, Яровое, Зональный, Кулундинский, Павловский районы — по 6, Камень-на-Оби, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Шипуновский районы — по 5, Алейский, Благовещенский, Егорьевский, Курьинский, Новичихинский, Тюменцевский районы — по 4, Алейск, Новоалтайск, Бийский, Волчихинский, Поспелихинский районы — по 3, Бурлинский, Красногорский, Краснощековский, Крутихинский, Михайловский, Первомайский, Родинский районы — по 2, Мамонтовский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Тальменский, Троицкий, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 1.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 27654, г. Алейск — 1443, Алейский район — 649, Алтайский район — 392, Баевский район — 216, Белокуриха — 435, Бийск — 7012, Бийский район — 965, Благовещенский район — 916, Бурлинский район — 469, Быстроистокский район — 132, Волчихинский район — 606, Егорьевский район — 503, Ельцовский район — 129, Завьяловский район — 399, Залесовский район — 399, Заринск — 2259, Заринский район — 304, ЗАТО Сибирский — 175, Змеиногорский район — 939, Зональный район — 445, Калманский район — 799, Камень-на-Оби — 1165, Каменский район — 370, Ключевский район — 470, Косихинский район — 393, Красногорский район — 158, Краснощековский район — 335, Крутихинский район — 404, Кулундинский район — 885, Курьинский район — 426, Кытмановский район — 266, Локтевский район — 1106, Мамонтовский район — 466, Михайловский район — 814, Немецкий национальный район — 448, Новичихинский район — 426, Новоалтайск — 2121, Павловский район — 951, Панкрушихинский район — 172, Первомайский район — 1315, Петропавловский район — 272, Поспелихинский район — 903, Ребрихинский район — 734, Родинский район — 467, Романовский район — 254, Рубцовск — 5497, Рубцовский район — 740, Славгород — 1774, Смоленский район — 317, Советский район — 233, Солонешенский район — 183, Солтонский район — 259, Суетский район — 85, Табунский район — 418, Тальменский район — 1124, Тогульский район — 344, Топчихинский район — 755, Третьяковский район — 455, Троицкий район — 446, Тюменцевский район — 372, Угловский район — 383, Усть-Калманский район — 531, Усть-Пристанский район — 396, Хабарский район — 264, Целинный район — 363, Чарышский район — 279, Шелаболихинский район — 459, Шипуновский район — 829, Яровое – 773.

Из общего числа заболевших 905 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 50085 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 79 840 заболевших: 17690 – у больных внебольничной пневмонией, 53360 – у заболевших ОРВИ, в 8790 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2174191 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 278,96 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 7540 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 7811 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 1 030 733 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 08.10.2021 в Алтайском крае прививается 703361 человек, в том числе: 38 563 человека получили первую прививку; 658 492 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 6 306 человек получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник