Змеиногорск: COVID — «не спит»!

27 Апреля 2021 COVID — "не спит"! По сводке краевого оперштаба на 27 апреля в Алтайском крае выявлен 81 новый случай COVID-19.

Семь пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 2943, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За последние 24 часа в лабораториях подтвердили 81 случай заражения ковидом. Общее число заболевших в регионе с начала эпидемии достигло 49 426 человек. Выздоровели 44 299 человек (+104 за сутки).

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 31, Бийск – 9, Рубцовск – 8, Яровое, Бийский, Каменский районы – по 5 заболевших, Поспелихинский район – 4, Павловский, Рубцовский районы – по 3 заболевших, Волчихинский, Егорьевский районы – по 2 заболевших, Змеиногорский, Курьинский, Локтевский, Советский районы – по одному заболевшему. Общее количество заболевших с начала пандемии в Змеиногорском районе — 556 человек.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 226 пациентов, из них 80 – на ИВЛ.

На утро 27.04.2021 года прививается 177 567 (+ 3 765) человек, в том числе: 74 872 человека получили первую прививку; 102 695 человек полностью привиты (получили две прививки).

Инфекция, как видите, не дремлет. Выбор за каждым человеком: сделать прививку, или рисковать своим здоровьем!

Змеиногорский вестник