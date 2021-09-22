Змеиногорск: COVID-19 заболели в крае на утро 19 сентября — 239 человек. В Змеиногорском районе — семь

19 Сентября 2021 COVID-19 заболели в крае на утро 19 сентября — 239 человек. В Змеиногорском районе — семь В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 239 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 122 пациента, умерло 23 человек.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 74 957 человек, в т.ч. 5358 ребенка. Выздоровели всего 57 822 человек (+ 122). Всего умерли 5 167 человека (+ 23), все взрослые, в том числе по причинам смерти: иные причины смерти – 1 190 человек (+ 4); коронавирусная инфекция – 3 977 человек (+ 19).

По состоянию на 19 сентября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 606 человека.

Кроме этого, 352 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 523, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 214.

Минздравом края развернуто 3604 коек, к кислороду имеют подключение 3114, с ИВЛ – 322. Резервных коек: 3604-2606-352=646.

16 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

325 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 239 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 64, Рубцовск – 22, Бийск – 21,Заринск – 9, Змеиногорский , Шипуновский районы – по 7 заболевших, Бийский, Локтевский, Тальменский районы – по 6 заболевших, Бурлинский, Крутихинский, Курьинский, Первомайский, Тюменцевский, Усть-Калманский районы – по 5 заболевших, Кулундинский, Угловский районы – по 4 заболевших, Алейский, Алтайский, Калманский, Михайловский районы – по 3 заболевших, Белокуриха, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Благовещенский, Волчихинский, Залесовский, Косихинский, Петропавловский, Ребрихинский, Солонешенский, Третьяковский, Троицкий, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Ельцовский, Ключевский, Красногорский, Мамонтовский, Павловский, Поспелихинский, Романовский, Рубцовский, Советский, Солтонский, Тогульский, Топчихинский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 26229, Алейск — 1305, Алейский район — 582, Алтайский район — 370, Баевский район — 212, Белокуриха — 397, г. Бийск — 6599, Бийский район — 879, Благовещенский район — 876, Бурлинский район — 450, Быстроистокский район — 128, Волчихинский район — 546, Егорьевский район — 446, Ельцовский район — 120, Завьяловский район — 383, Залесовский район — 373, Заринск — 2090, Заринский район — 300, ЗАТО Сибирский — 168, Змеиногорский район — 861, Зональный район — 397, Калманский район — 729, Камень-на-Оби — 1078, Каменский район — 369, Ключевский район — 435, Косихинский район — 384, Красногорский район — 129, Краснощековский район — 289, Крутихинский район — 380, Кулундинский район — 842, Курьинский район — 362, Кытмановский район — 254, Локтевский район — 1030, Мамонтовский район — 438, Михайловский район — 758, Немецкий национальный район — 428, Новичихинский район — 379, Новоалтайск — 2079, Павловский район — 890, Панкрушихинский район — 167, Первомайский район — 1265, Петропавловский район — 255, Поспелихинский район — 851, Ребрихинский район — 708, Родинский район — 449, Романовский район — 241, Рубцовск — 5124, Рубцовский район — 693, Славгород — 1693, Смоленский район — 308, Советский район — 221, Солонешенский район — 178, Солтонский район — 248, Суетский район — 81, Табунский район — 376, Тальменский район — 1091, Тогульский район — 325, Топчихинский район — 679, Третьяковский район — 409, Троицкий район — 409, Тюменцевский район — 338, Угловский район — 343, Усть-Калманский район — 436, Усть-Пристанский район — 368, Хабарский район — 252, Целинный район — 344, Чарышский район — 240, Шелаболихинский район — 414, Шипуновский район — 749, Яровое – 738.

Из общего числа заболевших 902 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 46783 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 74957 заболевших: 16922– у больных внебольничной пневмонией, 49407 – у заболевших ОРВИ, в 8628 случаях – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2063185 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 246,41исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4612 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 4747 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 913 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет.

На утро 19.09. прививается 670 440 человек, в том числе: 105 400 человек получили первую прививку; 561 477 человек полностью привиты (получили две прививки); 3 563 человека получили ПОВТОРНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ

Змеиногорский вестник