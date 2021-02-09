Змеиногорск: Что запрещается делать в Григорьев день. Народные приметы 7 февраля • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Змеиногорск: Что запрещается делать в Григорьев день. Народные приметы 7 февраля

Фев 9, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

7 Февраля 2021 Что запрещается делать в Григорьев день. Народные приметы 7 февраля 7 февраля отмечено в народном календаре Григорьевым днем. Другие названия праздника: «Григорий-весноуказатель», «Григорий», «Григорий Богослов». Рассказываем о народных традициях и приметах дня.

Народные традиции 7 февраля
Этот день — один из самых интересных с точки зрения прогнозов погоды. Считалось, что в Григорьев день можно заглянуть не только на месяц или даже на сезон вперед, но и гораздо дальше.

Говорили, что каков будет день до полудня — такова будет и первая половина следующей зимы. Соответственно, часть дня с обеда до вечера предсказывала погоду на вторую половину.

Также замечали, что если на Григория выпадет снег, то зима в следующем году не скоро настанет. А вот пению синиц в этот день не радовались — это означало, что в феврале еще ударят морозы.

В Григорьев день в русских деревнях полагалось делать добрые дела самим и вспоминать о добрых делах, совершенных другими. О своих же хороших поступках не рассказывали: творить добро нужно было не напоказ, а ради собственной души. По этому поводу говорили: «Господь и так все добрые дела видит».
Из дома не следует выходить без необходимости. Запрещается стричь волосы и ногти. Это может привести к проблемам.

Народные приметы 7 февраля
Если синицы весело щебечут во дворе — ждите сильных морозов.
Каким является день до полудня, таким будет декабрь и январь наступающего года.
После полудня можно увидеть, каким будет январь и февраль.
Сильный снегопад 7 февраля — будет ранняя осень.
https://altapress.ru/zhizn/story/chto-zapreshchaetsya-delat-v-grigorev-den-narodnie-primeti-fevralya…

Змеиногорский вестник

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