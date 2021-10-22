Змеиногорск: Что такое фишинг и как в России будут бороться с телефонными и интернет-мошенниками?

20 Октября 2021 Что такое фишинг и как в России будут бороться с телефонными и интернет-мошенниками?

К концу 2022 года количество звонков от мошенников в России должно сократиться вдвое. Фейковые сайты будут блокировать не позже, чем через 24 часа после их выявления. Такие амбициозные заявления сделали в Минцифры на расширенном заседании комитета Госдумы по информполитике. Каким образом они хотят бороться со злоумышленниками и что об этом думают эксперты – в рубрике «Вопрос-ответ».

1

Как будут бороться с телефонными мошенниками?

Для этого решили объединить усилия операторов связи. Tele2, МТС, «МегаФон» и другие уже внедрили различные системы и платформы для выявления и блокировки подменных номеров, с которых звонят злоумышленники под видом сотрудников полиции, банков и даже родственников.

Сейчас на блокировку таких номеров уходят недели, а при обмене информацией вопрос будет решаться за считанные часы. Эта мера должна помочь на 50% сократить число мошеннических звонков до конца 2022 года, по расчётам Минцифры.

Тем более активность мошенников с каждым годом только увеличивается. Так, по информации Kaspersky Who Calls, за первое полугодие 2021 года доля звонков с подозрением на действия злоумышленников выросла почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2

Как будут блокировать мошеннические сайты?

Минцифры намерено блокировать до 80% фишинговых ресурсов в течение 24 часов с момента их выявления. Поиск таких мошеннических сайтов они будут вести благодаря автоматизированному сбору данных. Работа ведомства запланирована в тандеме с ведущими российскими компаниями в области кибербезопасности. После выявления таких ресурсов, данные будут оперативно поступать в уполномоченные органы для принятия решения об их блокировке, пишет «Коммерсантъ».

«В 2022 году мы должны научиться очень быстро блокировать фишинговые сайты: сутки – это максимальный срок, в идеале работа должна занимать шесть-восемь часов», – заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.

3

Что такое фишинг и чем он опасен?

Фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение персональных данных пользователя. Фишинг возможен через электронные письма, онлайн-рекламу или поддельные сайты, которые имитируют ресурсы, популярные у пользователей Сети.

Злоумышленники вводят людей в заблуждение. Например, человек думает, что переходит на реальный сайт, на самом деле попадает на его копию. Опасны фишинговые сайты в финансовом плане: жертвы рискуют остаться без денег. А попасть в лапы мошенников имеют шансы многие, ведь у злоумышленников в запасе целый арсенал приёмов. Например, ищет человек билеты на футбол (желательно подешевле) и вот оно – предложение. Болельщик думает, что скачивает билет, а на самом деле это вредоносная программа, благодаря которой списываются все деньги с банковской карты.

Есть случаи, когда в интернете люди подписывали петицию, чтобы помочь какому-то человеку, и даже решили пожертвовать на эти цели определённую денежную сумму с карты. В итоге вводили все данные и вуаля – на карте 0 рублей в чистом остатке.

4

Как уберечься от фишинга?

В Роспотребнадзоре говорят, что не стоит «гуглить» сайты, требующие ввода ваших личных данных, чтобы не нарваться на сайт-двойник. Лучше ввести адрес вручную. Переходить по подозрительным ссылкам из почты и SMS тоже не стоит, даже если её вам прислал знакомый. Нет никакой гарантии, что его не взломали.

В адресной строке сайта стоит обращать внимание на наличие символов https и изображение замочка. Они говорят о том, что ресурс безопасен, если их нет – эксперты советуют воздержаться от ввода персональных данных, особенно при использовании публичных Wi-Fi-сетей.

Не загружайте контент, который ваш браузер или антивирусная программа считает подозрительным, также важно своевременно обновлять программное обеспечение. А ещё помните, что данные, например, банковской карты ни один настоящий сотрудник банка просто не вправе у вас потребовать.

Амител

Змеиногорский вестник