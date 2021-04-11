Змеиногорск: Что такое дебетовая карта с овердрафтом, простыми словами

8 Апреля 2021 Что такое дебетовая карта с овердрафтом, простыми словами

Дебетовая карта с овердрафтом отчасти похожа на кредитку. С ней тоже можно занять деньги у банка и потратить на свои нужды. Кто подключает кредитный лимит к расчетным картам и в чем плюсы и минусы, рассказывают эксперты портала Выберу.ру.

Понятие и виды овердрафта

Овердрафт – это деньги, которые можно одолжить у банка, если своих на карте не хватает. При подключении такой опции даже нулевой баланс не помешает срочной покупке. Более того, с подключенным овердрафтом не нужно оформлять кредит. Доступную сумму можно потратить на оплату товаров, услуг, обналичить.

Обычно овердрафт одобряют зарплатным клиентам. Если доход стабильный, банк будет лояльнее. Однако если заявку на овердрафт подает клиент с проблемами в кредитной истории или у него слишком много займов, ему, скорее всего, откажут.

Овердрафт к дебетовой карте бывает двух видов:

1. Разрешенный лимит – сумма, которую утверждает банк при заключении договора обслуживания дебетовки. Овердрафт активируется автоматически, когда на балансе заканчиваются все деньги. Обычно лимит составляет от 30% до 50% от среднего дохода за предыдущие 3-6 месяцев.

2. Несанкционированный или технический уход в овердрафт возникает в разных ситуациях. Например, при списании средств за обслуживание пластика, конвертации при расчетах валютой, отличной от той, в которой выпущена карта, расходах на проведение автоплатежей или любых других банковских услуг.

За любой уход в овердрафт банк устанавливает процентную ставку. Обычно она намного выше, чем процент по кредитным картам или кредитам, и может доходить до 30-50% годовых. Иногда в условиях указывают процент за день пользования овердрафтом, а не за год. Это надо учесть, чтобы не переплачивать слишком много.

Чтобы не было технического овердрафта, держите на счете сумму, которой хватит на оплату комиссий и других обязательств.

Как подключить овердрафт к дебетовой карте в России

Овердрафт работает как возобновляемая кредитная линия. Владелец дебетовой карты с разрешенным лимитом тратит доступную овердрафтную сумму, а в момент начисления денег долг списывается. При этом не обязательно ждать дня зарплаты. Если есть деньги и желание погасить овердрафт, просто самостоятельно внесите средства на карту. После закрытия долга кредитный лимит восстанавливается – можно опять брать деньги взаймы.

Чтобы подключить овердрафт, подайте заявление в банк, но участникам зарплатных проектов его обычно открывают автоматически. Если услуга не нужна, лучше ее отключить, потому что при снижении баланса до 0 все расходы по карте пойдут в счет кредитного лимита. И при поступлении зарплаты спишут не только долг, но и проценты.

Если банк не подключил овердрафт автоматически при открытии зарплатного счета, подайте заявку. При положительном решении в договоре или допсоглашении укажут размер кредитного лимита, процентную ставку и штрафные санкции за нарушение условий.

Преимущества и недостатки дебетовых карт с овердрафтом

У дебетовых карт с овердрафтом несколько выгод:

● не нужно оформлять залог или привлекать поручителей для одобрения кредита;

● банк не проверяет, куда расходуются деньги;

● не надо просить взаймы ни у кого постороннего, можно занять «у самого себя» до зачисления зарплаты;

● количество раз получения овердрафта не ограничено – как только долг закрывается, можно открывать новый;

● простота погашения задолженности – при поступлении денег на счет сумма долга списывается автоматически;

● возможность уменьшить расходы – чем раньше погасите, тем меньше заплатите за пользование заемными деньгами;

● чем ответственнее вы будете выполнять правила пользования и погашения овердрафта, тем лучше для вашей кредитной истории – будут выше шансы одобрения заявок на другие кредитные продукты банка.

Недостатки овердрафта:

● процентные ставки выше, чем по кредитным картам и потребительским займам;

● сумма доступного лимита меньше, чем по другим кредитным продуктам;

● при просрочках банк начислит штраф и передаст информацию о нарушении выплат в Бюро кредитных историй.

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Если банк не одобрит заявку, попробуйте оформить кредитку. В итоге это может оказаться даже выгоднее, чем классический овердрафт.

Змеиногорский вестник