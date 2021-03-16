Змеиногорск: Что случилось с водой на улице Воинов-Интернационалистов в Змеиногорске?

12 Марта 2021 Что случилось с водой на улице Воинов-Интернационалистов в Змеиногорске? Сегодня этот вопрос задают нам жители улицы и на страницах в соц. сетях, и по телефону.

— Два дня вода бежала ниточкой, а сегодня — совсем нет. Диспетчер говорил ищем порыв, а теперь второй день совсем не отвечает. А как быть без воды? Для хоз.нужд топим снег. А колонок нет…

Мы попросили прокоментировать ситуацию Сергея Кошкарова, руководителя МУПа. Вот что он нам сообщил:

— Мы уже третий день ведем работы для возобновления водоснабжения этой улице. Возможно, вода замерзла где- то в трубах. Пытаемся их «продуть». Если водоснабжение не будет налажено, сегодня на улицу придет водовоз. В любом случае, люди будут обеспечены водой.

Ремонтные работы идут в районе магазина «Ягодка».

Змеиногорский вестник