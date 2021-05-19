Змеиногорск: Что предвещают майские жуки и цветущая калина: народные приметы на 17 мая

17 Мая 2021 Что предвещают майские жуки и цветущая калина: народные приметы на 17 мая Чем знаменита Пелагия Тарсийская, которую 17 мая почитают православные, и какие народные приметы были вязаны с этим днем.

Православная церковь 17 мая вспоминает мученицу Пелагию Тарсийскую. Она родилась в III веке в Тарсе (Малая Азия) в семье богатых язычников. В нее был влюблен усыновленный наследник императора Диоклетиана и предложил замужество, но Пелагия ему отказала, после предложение руки и сердца ей сделал и сам император, но она отвергла и его, заявив, что она христианка. Тогда ее сожгли в раскаленном быке.

По данным Vsyamagik.ru, в народном календаре дата получила названия Пелагия заступница и День баклушников. Второе название связано не с бездельниками, а с людьми, которые делали деревянные ложки.

Народные приметы на 17 мая:

Если на 17 мая погода ясная, то и лето будет солнечным.

Много майских жуков – наступят засушливые дни.

Если зацвела калина – пора сеять огурцы, кукурузу, тыкву и бобы.

На цветущем клене появились сережки – пора высаживать свеклу.

Кукушка кукует – погода будет хорошей.

Если воробьи по небу стаями носятся – стоит ждать сильного ветра.

Утром не выпала роса – погода переменится.

Ливень в этот день предвещает хороший урожай.

https://tolknews.ru/obsestvo/55829-narodnie-primeti-na-maya-kak-lyudi-predskazivali-urozhay-i-pogodu

Змеиногорский вестник