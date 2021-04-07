Змеиногорск: Что обязательно нужно приготовить 4 апреля. Народные приметы на день Василия

4 Апреля 2021 Что обязательно нужно приготовить 4 апреля. Народные приметы на день Василия 4 апреля отмечается народно-христианский праздник — день Василия Теплого. Еще одно название даты — «Василий — капельник». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан праздник.

Народные традиции 4 апреля

В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: «Задолбил зиму Василий Капельник».

Если кто-то собирался строить новый дом или хлев, или баню, то нужно было смотреть, где капель падает с крыш, и куда стекают ручьи. На таких местах построек не возводили. Считалось, что здесь «проторенный путь водице ко глуби земной», и дом будет стоять непрочно.

На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.

4 апреля нужно испечь калачи. Так как они, по мнению предков, символизируют солнце. А вот громко смеяться не рекомендуется. Иначе можно привлечь внимание темных сил.

Народные приметы 4 апреля

Если солнце на рассвете в красных кругах — значит, стоит ждать хороший овощной урожай.

Вороны начали купаться в снегу — быть теплу.

Если на небе синие облака, жди теплый дождь.

Если снег на муравейнике сошел с севера — жди теплого и долгого лета.

Ворона, которая уселась на сук или забор, начала каркать — жди дождя.

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Трясогузка прилетела — жди, скоро вскроются реки.

Небо на вид мутноватое и волнистое, а также покрывается мелкими облаками — жди плохую погоду.

Змеиногорский вестник