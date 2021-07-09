Змеиногорск: Что нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи и как появился праздник

7 Июля 2021 Что нельзя делать на Рождество Иоанна Предтечи и как появился праздник Для православной церкви 7 июля очень значимый день – Рождество Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Это один из самых почитаемых святых в христианстве, который сыграл важную роль в евангельских событиях.

Как пишут РИА «Новости», Иоанн Креститель в христианском мире по уровню почитания находится на втором месте после Богородицы. Он предсказал пришествие Сына Божьего Иисуса Христа, крестил его в водах реки Иордан, проповедовал христианство и в конце жизни принял мученическую смерть. Согласно церковному учению, Иоанна Предтечу обезглавили.

Как появился праздник

История рождения Иоанна Крестителя не менее интересна, чем появление Иисуса. Описана она только одним евангелистом – Лукой. Согласно его рассказу, отец и мать Иоанна Предтечи носили имена Захария и Елисавета, жили во времена царя Ирода. Захария был священником, супруги вели праведную жизнь и достигли преклонного возраста, но детей у них не было. Тогда бездетность у евреев считалась большим несчастьем, даже позором, и супруги очень переживали из-за этого.

Как-то, когда Захария служил в храме, ему явился архангел Гавриил и возвестил о скором рождении сына. Пророк смутился и усомнился, за что онемел. Он не мог говорить до самого рождения ребенка. Когда пророк Захария снова смог говорить, он произнес пророчество о будущем служении своего сына, а также о приходе в мир Спасителя.

Дату Рождества Иоанна Предтечи вычислили на основе евангельского свидетельства о шестимесячной разнице в возрасте между ним и Христом.

Что нельзя делать в это день

День Иоанна Крестителя выпадает на Петров пост. По христианской традиции, постящиеся не едят яйца, мясную и молочную пищу, рыбу.

https://tolknews.ru/obsestvo/58948-rozhdestvo-ioanna-predtechi-i-krestitelya-gospodnya-kak-poyavilsy…

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