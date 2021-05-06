Змеиногорск: Что можно и нельзя делать 3 мая. Народные приметы на Окликание предков

3 Мая 2021 Что можно и нельзя делать 3 мая. Народные приметы на Окликание предков Народные традиции 3 мая

На Руси верили, что в этот день покойники скорбят о своей земной жизни и желают повидаться с родными. Поэтому было принято посещать кладбища — причитать на могилах и окликать родителей. Как правило, это делали пожилые женщины и старухи на утренней заре.

Плакальщицы на погосте призывали своих умерших родителей: «Встаньте-пробудитесь, поглядите на своих детушек, выгляньте на нас, сирот, из своих домков, да потешьте словом ласковым!».

Считалось, что в этот день земля раскрывается, и души покойных могут вылететь на свет божий. Обеденный стол поэтому накрывали как можно сытнее, чтобы предки убедились, что их детям и внукам живется хорошо.

Перед каждым делом в этот день молились всей семьей. Впрочем, к работе и так относились со священным трепетом. В народе в этот день вспоминали поговорки о труде: «Лодырь на пашне — что трутень в улье»; «Хочешь хлеба с медом — берись за лопату»; «На полатях лежать — хлеба не едать».

День был важен и для тех, кто занимался рыболовством: ловить рыбу в этот день считалось большим грехом. Возможно, такое поверье было связано с тем, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру.

Кстати, по рыбьему молодняку крестьяне тоже гадали: если мальки разойдутся быстро, то сеять можно пораньше, а если долго будут оставаться вместе, стоит подождать.

3 мая запрещено ловить рыбу. Потому, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру. Также к запретам относятся ссоры между близкими людьми. Ведь конфликты в семье расстроят предков.

Еще 3 мая нельзя разводиться. Согласно примете, три года после этого придется быть холостым. Лучше накрыть стол и провести время вместе.

Народные приметы 3 мая

Мазать маслом хлеб — к выгодной сделке.

Если появились цветы первоцвета — будет тепло.

Молния в этот день обещает ясную погоду.

Ремонтировать обувь — к неприятностям в путешествии.

https://altapress.ru/zhizn/story/chto-mozhno-i-nelzya-delat-maya-narodnie-primeti-na-oklikanie-predk…=

Змеиногорский вестник