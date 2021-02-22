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Алтайский край

Змеиногорск: Что категорически запрещается делать 19 февраля. Народные приметы на день Вукола

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

19 Февраля 2021 Что категорически запрещается делать 19 февраля. Народные приметы на день Вукола 19 февраля отмечено в народном календаре днем Вукола. Другие названия праздника: «Телятник», «Телятница». Народные традиции и приметы даты — в нашем материале.

Народные традиции 19 февраля
В этот день, как и накануне, особое внимание уделяли коровам, заботились о том, чтобы они благополучно отелились. Считалось, что с этого дня начинают появляться на свет телята (таких телят, родившихся в феврале, называли жуколами). Крестьяне так и говорили: «Придут Вуколы — перетелятся все жуколы». Стельным коровам в этот день давали много корма. Причем лучшего. Хлев окуривали чабрецом, чтобы телята у коров рождались крепкими, а молоко было вкусным.

С появлением телят был также связан обряд моления молока. По истечении 12 удоев после отела, когда молоко становилось годным к употреблению, хозяйки на нём варили кашу. Старшая женщина в доме ставила горшок с кашей в чашку с овсом и обкладывала сеном, а затем всю эту конструкцию трижды поднимала над головой и приговаривала: «На сто бычков! На тысячу телушек!». После этого вся семья садилась за стол и съедала кашу. Сено и овес отдавали корове, а приволоку (пенку, снятую с каши) — теленку.

На Вукола вспоминали приметы, связанные с коровами: «Если ласточка пролетит над коровой, та будет плохо доиться»; «Коли под копытом мокро, так корова молока убавит»; «Если принесет корова двойней одношерстных телят — к добру, разношерстных — к худу»; «Теленка по спине не гладь — захилеет».

19 февраля нельзя давать в долг. Причем не только деньги, но и вещи. Это приведет к несчастью. Ни в коем случае не нужно узнавать у беременных пол малыша. У ребенка может образоваться крупное родимое пятно.

Народные приметы 19 февраля
Ласточка над коровой пролетела, та будет плохо доиться.
Коли под копытом мокро, так корова молока убавит.
Если у коровы родиться одношерстная двойня — быть добру, если разношерстная — к худу.
Нельзя гладить по спине теленка, иначе он будет хворать.
Если в этот день ударил мороз, весна будет бурной, а лето сухим и жарким.
https://altapress.ru/zhizn/story/chto-kategoricheski-zapreshchaetsya-delat-fevralya-narodnie-primeti…

Змеиногорский вестник

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