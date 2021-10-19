Змеиногорск: Что бы это значило? В Змеиногорске городской парк затянуло дымом

16 Октября 2021 Что бы это значило? В Змеиногорске городской парк затянуло дымом Это фото мы получили от жителей Змеиногорска, которые сегодня, пользуясь хорошей погодой отправились в парк погулять. Мамы, бабушки вместе с детьми вынуждены были покинуть место прогулки из-за плотной дымовой завесы. Что же произошло? Как вы видите на фото, заработала котельная у здания, выстроенного в парке местной предпринимательницей.

Отопительный сезон начался вот таким образом. Интересно, мы теперь будем «дым глотать» постоянно, или это «разовая акция»? В Змеиногорске уже имеется микрорайон который живет … в саже, вылетающей из котельной. А теперь еще появится микрорайон «в задымлении»?

Разве это не нарушение прав граждан и окружающей среды?

Змеиногорский вестник