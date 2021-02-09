Змеиногорск: Читатели написали - мы поехали и проверили, как расчищена улица Чернышевского в Змеиногорске • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

6 Февраля 2021 Читатели написали — мы поехали и проверили, как расчищена улица Чернышевского в Змеиногорске Сегодня в сети Одноклассники появились посты от жителей улицы Чернышевского, с жалобами, что несмотря на то, что по графику их улица подлежит расчистке в числе первоочередных, расчистка от снега произведена некачественно.

Люди написали, что эту улицу рассматривают, очевидно, только до кафе «Ермак», где очистку от снега производят сотрудники ДСУ. А далее, по словам жителей, пробита колея в «одну нитку».

Журналисты только что побывали на этой улице. первое фото- сделано в ее начале.На наш взгляд, вполне нормальная дорога, если учесть, что на других улицах, где проживают такие же люди, дороги еще пробивают. На нижном фото — конец улицы, выглядящий немного похуже, но, тем не менее, проехать вполне можно.

ДА, узковато, до главное, обеспечен доступ.

Змеиногорский вестник