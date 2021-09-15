Змеиногорск: Число заразившихся COVID-19 в Алтайском крае превысило 73 тысячи

11 Сентября 2021 Число заразившихся COVID-19 в Алтайском крае превысило 73 тысячи В Змеиногорске — четыре человека заболели коронавирусной инфекцией.

В Алтайском крае за последние сутки зарегистрировали 235 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб 11 сентября.

Общее количество случаев заражения в регионе составило 73 078.

За минувшие 24 часа умерли 24 человека (всего с начала пандемии 4974), выздоровели 67 (56 141).

Новые случаи заражения отмечены в: Барнауле – 70, Бийске – 38, Славгороде – 12, Заринске – 11, Новоалтайске, Рубцовске, Первомайском районе – по 8 заболевших, Камне-на-Оби, Михайловском, Топчихинском районах – по 6, Благовещенском, Волчихинском, Ключевском, Тальменском, Третьяковском районах – по 5, Бийском, Змеиногорском, Петропавловском, Поспелихинском районах – по 4, Крутихинском, Угловском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Шелаболихинском районах – по 3, Новичихинском районе – 2, Бурлинском, Зональном, Каменском, Троицком районах – по 1.

В госпиталях на лечении – 2906 человек

тяжелобольных – 509

подключено к аппаратам ИВЛ – 214

резервных коек – 1113

Привитых на утро 11 сентября — 654317 человек. Повторную прививку получили 2649 человек.

Змеиногорский вестник