Змеиногорск: Число заболевших ковидом в Алтайском крае возрастает

21 Июня 2021 Число заболевших ковидом в Алтайском крае возрастает В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 4 пациента, умерло 6 человек, от COVID-19-4.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 53 060 человек, в т.ч. 3 581 ребенок. Выздоровели всего 47 142 (+ 4) человека. Умерло 3 355 (+ 6) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 390 (+ 4) человек; иные причины смерти – 965 (+2) человек.

По состоянию на 21 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1023 человека.

Кроме этого, 225 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 274, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 114.

Минздравом края развернуто 1432 койки, к кислороду имеют подключение 1377, с ИВЛ – 169. Резервных коек: 1432-1023-225=184.

11 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

202 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

За минувшие сутки в крае зарегистрировано 100 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 56, Бийск — 12, Немецкий национальный район — 6, Бийский район – 4, Алейск, Славгород, Кулундинский, Топчихинский районы – по 3 заболевших, Павловский, Первомайский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Алейский, Благовещенский, Михайловский, Усть-Калманский районы – по 1 заболевшему.

Всего за весь период пандемии заболело жителей городов и районов: Барнаул — 18970, Алейск — 783, Алейский район — 319, Алтайский район — 206, Баевский район — 141, Белокуриха — 302, Бийск — 4524, Бийский район — 571, Благовещенский район — 695, Бурлинский район — 369, Быстроистокский район — 106, Волчихинский район — 404, Егорьевский район — 320, Ельцовский район — 43, Завьяловский район — 282, Залесовский район — 292, Заринск — 1417, Заринский район — 217, ЗАТО Сибирский — 96, Змеиногорский район — 562, Зональный район — 254, Калманский район — 479, Камень-на-Оби — 609, Каменский район — 285, Ключевский район — 311, Косихинский район — 224, Красногорский район — 74, Краснощековский район — 235, Крутихинский район — 244, Кулундинский район — 681, Курьинский район — 258, Кытмановский район — 167, Локтевский район — 716, Мамонтовский район — 306, Михайловский район — 584, Немецкий национальный район — 328, Новичихинский район — 296, Новоалтайск — 1466, Павловский район — 720, Панкрушихинский район — 121, Первомайский район — 920, Петропавловский район — 204, Поспелихинский район — 718, Ребрихинский район — 490, Родинский район — 384, Романовский район — 172, Рубцовск — 3748, Рубцовский район — 538, Славгород — 1242, Смоленский район — 263, Советский район — 157, Солонешенский район — 112, Солтонский район — 149, Суетский район — 53, Табунский район — 246, Тальменский район — 814, Тогульский район — 266, Топчихинский район — 422, Третьяковский район — 202, Троицкий район — 290, Тюменцевский район — 158, Угловский район — 177, Усть-Калманский район — 202, Усть-Пристанский район — 221, Хабарский район — 157, Целинный район — 228, Чарышский район — 140, Шелаболихинский район — 224, Шипуновский район — 500, Яровое – 686.

Из общего числа заболевших 583 случая – завозные, в т.ч. 228 – из-за рубежа; 32645 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 53060 заболевших: 13853 – у больных внебольничной пневмонией, 31146 – у заболевших ОРВИ, в 8061 случае – бессимптомное течение.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1533585 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 121,37 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 1442 человека в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований – 1499 за минувшие сутки.

Всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило 320 977 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции для иммунизации населения Алтайского края старше 18 лет. На утро 21.06.2021 года прививается 289 955 человек, в том числе: 48 779 человек получили первую прививку; 241 176 человек полностью привиты (получили две прививки).

Змеиногорский вестник