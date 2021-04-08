Змеиногорск: Число желающих привиться от COVID на Алтае выросло в десятки раз за неделю

5 Апреля 2021 Число желающих привиться от COVID на Алтае выросло в десятки раз за неделю В Алтайском крае около 105 тыс. человек поставили вакцину от коронавируса, полностью завершили вакцинацию свыше 69 тыс. жителей.

В конце марта вакцину от коронавируса ставили около 300 человек в сутки, а в начале апреля количество суточного числа желающих возросло до 5 тыс. человек. Об этом говорят данные оперативного штаба региона.

Так, 28 марта вакцину поставили 264 человека, 29-го – 385, а 30 марта привились уже 2,2 тыс. жителей края.

Далее несколько дней отмечался взрывной рост желающих вакцинироваться. Данные оперштаба выглядели следующим образом:

31 марта – 3 457 человек,

1 апреля – 3 239 человек,

2 апреля – 4 077 человек,

3 апреля – 5 091 человек,

4 апреля – 1 967 человек.

Согласно сводке на утро 5 апреля, за последние сутки количество желающих защититься от COVID-19 сократилось почти в три раза – вакцину поставили 762 человека.

«На 5 апреля прививается 104 129 человек, в том числе 34 291 человек получили первую прививку, 69 838 человек полностью привиты (получили две прививки)», – сообщает оперативный штаб Алтая.

https://tolknews.ru/obsestvo/53627-chislo-zhelayushchih-postavit-privivku-ot-kovida-v-altayskom-krae…

Все желающие пройти вакцинацию от коронавируса в Змеиногорском районе могут обратится в колл-центр Змеиногорской ЦРБ по телефонам: 2-18-20, 2-21-19, 8 962 806 84 71, 8 962 795 88 94. Делайте сами свой выбор и звоните!

Змеиногорский вестник