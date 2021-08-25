Змеиногорск: Четыре человека пострадали в серьезной аварии на алтайской трассе

22 Августа 2021 Четыре человека пострадали в серьезной аварии на алтайской трассе Массовое ДТП, в котором пострадали четыре человека, произошло в Алтайском крае. Подробности рассказали в региональном ГИБДД.

«В 02:45 автомобиль Toyota Corolla ехал из Новосибирска в Камень-на-Оби, на 13-м км дороги водитель столкнулся со следовавшим впереди автомобилем ВАЗ-2105 и вытолкнул его на встречную полосу, где тот столкнулся с автомобилем Nissan. Последний затем врезался в дерево», — сказано в сообщении.

В результате аварии пострадали четыре человека. Их доставили в больницу.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.

https://www.amic.ru/news/488221/

Змеиногорский вестник