Змеиногорск: Черный ноябрь. Смертность в Алтайском крае достигла максимума с начала пандемии

6 Декабря 2021 Черный ноябрь. Смертность в Алтайском крае достигла максимума с начала пандемии В ноябре в Алтайском крае зарегистрировано почти в два раза больше актов о смерти, чем в этом же месяце до пандемии. Это максимум с начала распространения коронавируса в регионе. В целом по России тоже отмечается чрезвычайный рост смертности. Власти объясняют его заболеваемостью коронавирусной инфекцией, но утверждают, что волна пандемии пошла на спад.

Антирекорд

Смертность в Алтайском крае стала расти по мере распространения коронавируса — с июня прошлого года. В 2020 году она достигла пика в ноябре — 4651 случая.

Но ноябрь 2021 года побил этот печальный рекорд: зарегистрировано 4823 акта о смерти, следует из статистики органов ЗАГС.

Для сравнения: до пандемии в ноябре регистрировалось 2,6 тыс. актов о смерти, это усредненный показатель за 2016−2019 годы и это в 1,8 раз меньше «черного» ноября 2021 года. Избыточная смертность — 2,2 тыс. человек только за один месяц.

Показатели смертности и госпитальной летальности в Алтайском крае ниже среднероссийских. При этом мы имеем по этому году прирост умерших — более 6 тыс. человек относительно 2020 года", — прокомментировал ситуацию глава краевого минздрава Дмитрий Попов в конце ноября.

Коронавирус

Основная причина прироста смертности — коронавирусная инфекция, сказал тогда же Дмитрий Попов. Общероссийскую ситуацию на днях прокомментировала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в октябре смертность в России возросла на 20,3% (к октябрю 2020-го), в ноябре она вновь увеличилась.

При этом смертность от других заболеваний снизилась на 6,2%. Поэтому прирост смертности «более чем на 100% приходится на коронавирус», приводит слова чиновницы «РИА Новости».

Между тем, профессор и завфкафедрой Алтайского медуниверситета Александр Неймарк ранее отмечал, что появилось много случаев запущенных хронических заболеваний, потому что люди «фактически лишены плановой медицинской помощи, все силы брошены на коронавирус». Однако делать выводы о том, повлияло ли это на рост смертности или нет, Неймарк все же не стал.

Отлив

Так или иначе, власти утверждают, что нынешняя волна заболеваемости коронавирусом пошла на спад — об этом, в частности, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Признаки этого заметны и в Алтайском крае.

Так, за месяц, с 4 ноября по 4 декабря, сократилось количество госпитализированных больных с коронавирусом (с 3984 до 3064) и с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 (с 345 до 317).

Снизилась и доля тяжелобольных пациентов в ковидных госпиталях: с 875 до 628. С 20 ноября ежедневно выздоравливает больше людей, чем заболевает, по данным оперштаба.

И все же ситуация неопределенная: уже около месяца ежедневно регистрируется более 500 новых случаев инфицирования. Увы, эксперты прогнозируют и пятую волну. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить новый план действий и сохранять повышенную готовность здравоохранения в связи с появлением нового штамма.

https://altapress.ru/zhizn/story/cherniy-noyabr-smertnost-v-altayskom-krae-dostigla-maksimuma-s-nachala-pandemii-297506

Змеиногорский вестник