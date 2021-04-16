Змеиногорск: Цены выросли опять?

13 Апреля 2021 Цены выросли опять? 13 апреля в редакцию позвонил разгневанный мужчина и спросил: — «Что, у нас снова подорожание? Почему на сжиженный газ в баллонах цена выросла?»

На официальном сайте краевого управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, имеется следующие сообщение:

— решением № 443 установлены предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ на 2021 год, поставляемый ОАО «Алтайкрайгазсервис» для бытовых нужд населения.

Особенностью регулирования на 2021 год стал полный переход на расчет розничных цен на сжиженный газ, исходя из размера оптовых цен на биржевых рынках. В составе расходов организаций затраты на оптовую поставку сжиженного газа превышают 60%, при этом средняя оптовая цена за год выросла до уровня 16,1 тыс. руб./т, что на 13% превышает установленную оптовую цену на 2020 год (14,2 тыс. руб./т.).

Несмотря на такой рост, розничные цены на сжиженный газ в баллонах установлены в 1 полугодии 2021 года без изменения по отношению к декабрю 2020 года, а на 2 полугодие 2021 года – с приростом ниже уровня инфляции.

Оператор компании, которая выполняет заказы по поставке сжиженного газа, отказалась назвать стоимость сжиженного газа и предложила нам направить официальный запрос СМИ в адрес ОАО «Алтайкрайгазсервис». Что мы и сделали. В соответствии с законом мы получим данный ответ через неделю и тогда будем точно знать: действительно ли и в связи с чем, поднялись цены на сжиженный газ в середине первого полугодия 2021 года. Ответ компании мы обязательно опубликуем и в газете, и на сайте.

Рост цен на сжиженный газ подтвердили и другие жители нашего района.

Змеиногорский вестник