Змеиногорск: Будущим терапевтам и педиатрам в Алтайском крае компенсируют расходы на обучение

1 Декабря 2021 Будущим терапевтам и педиатрам в Алтайском крае компенсируют расходы на обучение Студенты-платники Алтайского медицинского университета впервые получат компенсацию на оплату обучения, сообщает пресс-центр АКЗС.

Для укомплектования медицинских организаций, подведомственных краевому минздраву, будущим врачам дали возможность заключать договоры о компенсации расходов на оплату обучения по программам специалитета.

126 студентов АГМУ уже подали документы для участия в программе.



Договоры заключаются по специальностям:



«лечебное дело» для работы в должностях врач-терапевт участковый, врач по медицинской профилактике и врач приемного отделения,

«педиатрия» для работы в должностях врач-педиатр участковый.

Студенты получат компенсацию в размере до 170 тыс. рублей за каждый год обучения.

В дальнейшем молодых специалистов трудоустроят.

Ранее сообщалось, что дефицит медиков в Алтайском крае достиг почти 1,5 тысяч человек.

https://altapress.ru/zhizn/story/budushchim-terapevtam-v-altayskom-krae-kompensiruyut-rashodi-na-obu…

Змеиногорский вестник