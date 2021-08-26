Змеиногорск: Будьте внимательны и осторожны: выборы сопровождаются фейками!

22 Августа 2021 Будьте внимательны и осторожны: выборы сопровождаются фейками! Как вы видите, эту скандальную фотографию опубликовали сегодня на «Анонимном Змеиногорске».

Наши друзья тут же выставили в своих комментариях данное фото на наших страницах в сети. А мы приступили к расследованию. Как и предполагали — данное сообщение фейк!

Наши волонтеры «прошерстили» полигон ТКО и не нашли даже на намека на такую кучу шприцов. Их нет! Куда же могло исчезнуть бесследно данное безобразие за два часа?! Автор фейка не взял в расчет тот факт, что большую часть ТКО вывезли три дня назад, поэтому поиски вести было несложно.

Далее всплыл еще один интересный факт: автор заметки, сотрудница Змеиногорского отдела МВД — сейчас в отпуске. И находится… за пределами Алтайского края. Интересно, как же она попала на эту свалку?!

Мы ждем от нее ответа. Но, похоже, что ведущие предвыборную борьбу, не очень порядочные граждане, взломали страницу «автора», и отправили данное фейковое сообщение.

Косвенным подтверждением этого является найденный в Интернете (очевидно фото прошло фотошоп), снимок, сделанный несколько лет назад на Украине. Смотрите фото внизу.

Как вам это нравится, земляки?! Можно ли использовать в политической борьбе подобные методы? Мы уверены, что нельзя! И поэтому скан страницы с данной публикацией, и наши итоги поисков направили в правоохранительные органы и территориальную избирательную комиссию. Уверены, что решения они примут быстро! И виновные будут наказаны.

Змеиногорский вестник