Змеиногорск: Будь готов! Всегда готов! Сегодня — День пионерии

19 Мая 2021 Будь готов! Всегда готов! Сегодня — День пионерии В СССР 19 мая всегда отмечался праздник под названием День пионерии. Его праздновали с большим энтузиазмом и размахом. Подобным образом дети и взрослые в Советском Союзе относились и к другим идеологическим праздникам. Правительством страны придавалось большое значение работе с молодым поколением. И это было правильно, потому что руководство видело смысл в завоевании как можно большего числа сторонников, людей, которые вступают во взрослую жизнь. Необходимо было направить мировоззрение молодых ребят в нужном, правильном направлении.

Именно поэтому 19 мая 1922 года была создана пионерская организация, где все участники должны были стремиться везде и во всем быть первыми. По мнению правительства, такой девиз влиял на формирующееся мировоззрение молодежи и давал возможность правильно строить свое будущее. Немного информации об истории праздника.

Праздник был создан во славу пионерского движения. Съезд комсомола, который состоялся 19 мая 1922 года, принял решение создать пионерскую организацию для подрастающего поколения.

Главным смыслом пионерии была цель привить детям уважение к взрослым, необходимость научить их любить Родину, ценить дружбу, верность, преданность к идеалам Советского Союза, умение безвозмездно помогать всем, кто в этом нуждается. Не менее важно было научить молодое поколение правильно жить в советском обществе.

Стать пионером мог любой желающий гражданин СССР по достижении ему 9 лет. Принимали в пионерскую организацию, а также исключали из нее, только голосованием. Здесь были свои правила и законы, также существовал устав, гимн, девиз, который немного отличался от октябрятского и от комсомольского. Дети гордись тем, что они пионеры и могут приносить пользу обществу.

Для тех, кто забыл или даже не знает, что такое пионеры, расскажем несколько интересных фактов об этой организации, попасть в которую мечтал каждый советский школьник.

Часто пионеров называли тимуровцами. Это понятие появилось благодаря популярной среди советских граждан книге А. Гайдара «Тимур и его команда». Он назвал мальчика – главного персонажа литературного произведения в честь своего сына. Прочитав повесть, многие дети мечтали стать образцовыми пионерами, похожими на героев книги. Это было честью и целью молодежи.

Пионерская организация была создана по принципу скаутского движения, которое начало действовать в Великобритании. Пионер, если перевести его с французского означает первопроходец. Символом движения была белая рубашка белого цвета и ярко красный галстук. Он заменил привычный зеленый из скаутской формы.

Девиз пионера – будь готов также заимствован у скаутов. На английском языке девиз, который громко и с гордостью произносили дети, звучал как «be prepared».

В основе самой известной песни пионеров, а если быть точнее, пионерского гимна, лежал «Марш солдат» из известной оперы Гуно. Она называется «Фауст». «Взвейтесь кострами синие ночи» – эти слова до сих пор известны почти каждому жителю бывшего Советского Союза.

На школьных каникулах дети чаще всего проводили время в пионерских лагерях. Здесь они не только играли, но и занимались полезной общественной работой. В основе самой любимой военно-спортивной игры «Зарница» лежал принцип учения солдат.

В Советском Союзе была Книга почета, куда записывали имена пионеров-героев.

Дети, которые были приняты в пионеры, собирали макулатуру и металлолом, они занимались общественными работами, помогали пожилым людям и всем нуждающимся людям. Зачастую в пионерских организациях были различные кружки, где дети могли заниматься спортом, наукой, проявлять художественные и литературные таланты, занимались творчеством. Пионер – звучало гордо.

https://zen.yandex.ru/media/kulte/istoriia-prazdnika-i-interesnye-fakty-v-den-pionerii-19-maia-2021-…

Сейчас появились иные детские общественные организации, но пионерские традиции живы в памяти многих поколений. С праздником, дорогие земляки, всегда помните наши детские пионерские традиции!

Змеиногорский вестник