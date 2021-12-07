Змеиногорск: Бредовая установка. Алтайские врачи об антиваксерах и о том, сколько привитых умерло в крае

3 Декабря 2021 Бредовая установка. Алтайские врачи об антиваксерах и о том, сколько привитых умерло в крае

На все «сказки» антипрививочников о смертельной опасности вакцины нужно отвечать честной статистикой, уверены алтайские врачи. Об этом они заявили губернатору Виктору Томенко в ходе дискуссии, которая прошла 1 декабря в АГМУ. Губернатор заметил, что выдержать темпы вакцинации, которые выросли после введения QR-кодов, будет очень сложно. Но даже если получится, коллективного иммунитета край добьётся только через пять-шесть месяцев.

Медики рассказали, сколько привитых заболело ковидом и сколько из них скончалось. А заодно объяснили, почему в некоторых случаях «антиваксер» – это диагноз, который не лечится.

«Умерших пересчитать – хватит пальцев одной руки»

Более чем из миллиона жителей края, которые поставили хотя бы один компонент вакцины, ковидом заразилось 3,5% – около 37 тысяч человек. Такие данные доложил губернатору глава крайздрава Дмитрий Попов. При этом госпитализация понадобилась всего лишь в 1% случаев, заметил министр. И в очередной раз подчеркнул, что статистика доказывает эффективность вакцинации.

Согласен с этим и главврач Новоалтайской городской больницы им. Литвиненко Константин Федорюк. Сейчас на базе медучреждения работает один из 24 ковидных госпиталей края.

«Мы уже два года работаем с этим ужасным заболеванием. И хотелось бы подчеркнуть, что в большинстве своём в ковидные госпитали попадают непривитые люди. Страшная летальность (13%) – это тоже непривитые люди. Тех, кто вакцинировался, тяжело заболел коронавирусом и скончался, я смогу пересчитать по пальцам одной руки. Их всего трое. Все остальное – невакцинированные», – сообщил Федорюк.

Он отметил, что те, кто поставил прививку, чаще всего болеют настолько легко, что им даже не нужны лекарства. Непривитым же, заметил Федорюк, они ещё как нужны. Но вот далеко не факт, что помогут.

А в главном ковидном госпитале региона – пятой горбольнице (РТП) – только 2,5% из всех, кто скончался, были вакцинированы, рассказала главврач Ирина Вильгельм.

Причём чаще всего умирают те «привитые», которые успели поставить только один компонент, заметил главврач 11-й горбольницы Барнаула Андрей Коломиец.

«За десять месяцев 2021 года мы привили в нашей поликлинике 21 тысячу человек. За это время умерло 163 ковидных пациента. Из них вакцинированных было всего пятеро. А «чистых», которые привились двумя уколами, – всего один. Он скончался через три месяца после прививки. Но у него, помимо коронавируса, были тяжелейшие заболевания внутренних органов. Все остальные умерли в перерыве между первым и вторым уколом», – рассказал специалист.

«Управлять эпидпроцессом – это счастье»

Впрочем, далеко не всех жителей Алтайского края эта статистика убеждает. Некоторые уверены, что вакцина не только не действует, но и сама вызывает страшные последствия. Профессора АГМУ Нину Карбышеву подобные заявления вводят в ступор: за год ни она, ни её коллеги никаких жутких последствий вакцинации не увидели.

«Столько вокруг идёт разговоров по поводу реакции на вакцину. Обвальные смерти и подобные фейки: люди рассказывают друг другу триллеры какие-то. У нас в медуниверситете вакцинирован почти весь коллектив. И наши родственники тоже, включая людей старше 80 и 90 лет. И ничего подобного мы не наблюдаем. Сейчас уже активно идёт ревакцинация. И никаких негативных проявлений мы не видим. Вот они мы, присутствуем здесь, пытаемся придумать, как заставить людей спасти себя же», – возмутилась Карбышева.

Медик подчеркнула, что Алтайский край не сможет победить пандемию, пока большинство не поверит в прививки. Вирус будет мутировать, а люди – умирать.

«Мы с ужасом вспоминаем прошлый год, когда большая доля преподавателей прошла через ковидные госпитали. К сожалению, не обошлось и без потерь. Это настоящая трагедия и для вуза, и для всей алтайской медицины. Сегодня в АГМУ привито больше 85%. И как только мы перешагнули порог в 80%, заболеваемость сотрудников снизилась в разы. Если есть вакцина, с которой можем управлять эпидпроцессом, это просто счастье. И мы должны этим воспользоваться. Это защита, которая даст нам надежду на будущее», – подчеркнула профессор.

Андрей Коломиец ещё в январе 2021 года рассказывал, что проводит внутри своего коллектива собственный эксперимент и пытается определить эффективность вакцины. И теперь у него есть твёрдые доказательства, что прививка действительно спасает от тяжёлого течения болезни.

«Заявленная эффективность «Спутника» – 90% с хвостиком. Уверен, что так и есть. У нас коллектив – 1280 человек. Непривитых осталось только трое: у них свои, так скажем, психологические причины есть на это. За десять месяцев этого года коронавирусом переболели 17 человек. А в 2020 году ковид перенесли несколько сотен: отделениями просто уходили на больничный. И ни одного серьёзного осложнения, о которых кричат антиваксеры, мы внутри больницы не получили», – заявил врач.

По мнению Коломийца, непривитых врачей вообще нельзя допускать к работе в разгар пандемии. И в своей больнице главврач именно так и поступает.

«Иногда антиваксер – это диагноз»

Но и эти данные вселяют уверенность далеко не во всех жителей Алтайского края. В регионе пока привито чуть больше половины взрослого населения. Между тем необходимый уровень иммунитета – 90%, уверена доктор медицинских наук Татьяна Сафьянова.

«Изначально мы думали, что хватит 60-70%. Но сегодня понимаем, что этого абсолютно недостаточно. Для победы над пандемией нам нужно минимум 90%. А 95% – это вообще было бы здорово. 5% мы оставляем на тех, кому в принципе нельзя прививаться», – объяснила медик.

А это значит, что для достижения коллективного иммунитета привить нужно и тех, кто вообще против вакцинации. О том, сколько в крае антиваксеров, медики лишь спорят. Например, инфекционист Валерий Шевченко оптимистично считает, что их не больше 10%. Все остальные – это сомневающиеся. По мнению Константина Федорюка, переубедить большинство из них могут только две вещи – ковидный госпиталь или потеря близкого.

«Я часто больным задаю вопрос, почему они не привились. И больше половины пациентов ничего не говорят в оправдание – просто сожалеют, что не привились. Но доходит до них это уже в госпитале. Я многих своих родных и знакомых убедил вакцинироваться. Да, это было тяжело и местами с руганью. Но зато сейчас я за них спокоен. Очень печально, что тем, до кого не сразу дошло, приходится потом хоронить близких. Он всё равно поверит, но очень большой ценой», – рассказал Федорюк.

Андрей Коломиец подчеркнул, что тоже ведёт разъяснительную работу. Но даже внутри коллектива сумел убедить не всех.

«Антиваксер – это в некоторых случаях диагноз. Я бы даже сказал, психологический. Бредовая установка. И она не лечится. Потому что я со многими противниками вакцинации пообщался глаза в глаза. Привёл цифры и доводы. И большинство удалось убедить, когда человек получил информацию. Но есть, к сожалению, те, с которыми ничего не поделаешь», – резюмировал доктор.

Медики констатировали, что им ничего не остаётся, кроме как и дальше вести разъяснительную работу. Других вариантов привлечь народ на вакцинацию у них нет. Да и губернатор пожал плечами: «заковать в наручники» и повести каждого на укол не получится. Кроме того, от врачей прозвучало предложение провести на Алтае дебаты: столкнуть лбами в прямом эфире медиков и антиваксеров и посмотреть, чьи доводы сильнее. Томенко обещал над этой идеей подумать.

Амител

Змеиногорский вестник