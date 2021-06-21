Змеиногорск: Более полутора тысяч вакансий предлагают молодым специалистам в Алтайском крае

18 Июня 2021 Более полутора тысяч вакансий предлагают молодым специалистам в Алтайском крае На Интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края обновили список предложений о работе для выпускников профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования. Банк вакансий позволяет молодым специалистам существенно облегчить поиск работы по полученным специальностям.

Выпускникам предлагают около 1600 вариантов трудоустройства. Наиболее востребованы врачи и медицинские работники различных направлений, педагоги, а также представители рабочих профессий.

Ознакомиться с имеющимися предложениями от работодателей можно на Интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altairegion22.ru

Змеиногорский вестник