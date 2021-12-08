Змеиногорск: Более 90% учителей в Алтайском крае привились от коронавируса

4 Декабря 2021 Более 90% учителей в Алтайском крае привились от коронавируса В Алтайском крае более 90% школьных учителей уже поставили прививку от коронавируса, сообщили в краевом министерстве образования и науки.

Возможно, именно массовая вакцинация населения региона, педагогов в том числе, оказалась для системы образования стабилизирующим фактором, полагают власти. Ведь на дистанционном обучении находятся всего 49 классов в четырех школах (729 человек).

Также удаленку ввели для 34 групп в одном учреждении профессионального образования.

Школы и колледжи края уже практически месяц назад вернулись к очному обучению и теперь каждое учебное заведение самостоятельно принимает решение о введении дистанта.

Вакцинация в Алтайском крае

Всего в регионе, по данным на 3 декабря, прививается 1 050 204 человека, в том числе: 131 471 человек получили первую прививку и 871 565 человек полностью привиты.

47 168 человек ревакцинировались.

Уровень коллективного иммунитета составляет 40,6%.

https://altapress.ru/zdorovie/story/bolee-uchiteley-v-altayskom-krae-privilis-ot-koronavirusa-297460

Змеиногорский вестник