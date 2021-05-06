Змеиногорск: Более 3,5 тысячи человек с коронавирусом скончались за сутки в Индии

2 Мая 2021 Более 3,5 тысячи человек с коронавирусом скончались за сутки в Индии В Индии за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом. Статистика по летальным исходам увеличилась на 3689 пациентов, общее число погибших теперь составляет 215 542 человека.

Заразились за минувшие сутки 392 488 человек, и общее число инфицированных в стране теперь составляет 19 557 457 человек.

30 апреля сообщалось, что число случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии достигло 150 миллионов. Больше всего заболевших на момент проведения исследования выявили в США (32,2 миллиона человек), Индии (18,7 миллиона) и Бразилии (14,5 миллиона).

За весь период в мире скончались 3,1 миллиона пациентов с коронавирусом.

https://www.amic.ru/news/481992/

Змеиногорский вестник