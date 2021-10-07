Змеиногорск: Более 120 миллионов рублей направят на восстановление лесов в Алтайском крае

4 Октября 2021 Более 120 миллионов рублей направят на восстановление лесов в Алтайском крае

В рамках реализации национального проекта «Экология» на восстановление лесов в Алтайском крае в 2022-2023 годах направят более 120 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.

«В связи с окончанием лесовосстановления в юго-западной части ленточных боров посадки лесных культур будут осуществляться в предгорьях, салаирских лесах. Затраты на лесовосстановление в этих зонах в разы превышают затраты на восстановление в ленточных борах», – сказано в сообщении.

В 2022 году на восстановление лесов выделят 60 миллионов рублей, в 2023-м – ещё 62 миллиона.

Из федерального бюджета выделят 40% от общей суммы.

Амител

Змеиногорский вестник