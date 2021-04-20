Змеиногорск: Более 12,5 тысяч выпускников Алтайского края написали итоговое сочинение

Змеиногорск: Более 12,5 тысяч выпускников Алтайского края написали итоговое сочинение20.04.2021
16 Апреля 2021 Более 12,5 тысяч выпускников Алтайского края написали итоговое сочинение 15 апреля на базе 773 школ Алтайского края прошло итоговое сочинение (изложение). В нем приняло участие более 12,5 тысяч выпускников текущего года.
Сочинение не только является допуском к государственной итоговой аттестации, его результаты могут использоваться при приеме в образовательные организации высшего образования, в том числе для выпускников прошлых лет. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения.
С результатами работы участники смогут ознакомиться не позднее, чем через 2 недели после его написания.
Результатом итогового сочинения является «зачет» или «незачет». Тем, кто получит неудовлетворительный результат или не сможет написать по уважительным причинам, установлены дополнительные сроки: 5 мая и 19 мая 2021 года.
На 2020–2021 учебный год определены 5 открытых направлений тем итогового сочинения: «Забвению не подлежит», «Я и другие», «Время перемен», «Разговор с собой», «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения».