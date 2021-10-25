Змеиногорск: Богатство рудника и борьба с оспой: 250 лет назад Змеиногорск посетил путешественник ученый Петр Паллас

22 Октября 2021 Богатство рудника и борьба с оспой: 250 лет назад Змеиногорск посетил путешественник ученый Петр Паллас Наш город очень удивил гостя. Путешественник был восхищен богатствами Змеиной горы и отметил мастерство нашего врача, первым в Сибири начавшим вакцинировать людей от оспы. Его тексты – редкая возможность узнать как жили змеиногорцы XVIII века.

Паллас приехал в Россию из Лондона по приглашению Екатерины II. После путешествия на Кавказ и в Закаспийский край, летом 1770 года Паллас возглавил экспедицию в горы Алтая.

В июне 1771 года Паллас прибыл в Семипалатинск, затем правым берегом Иртыша проследовал в сторону северо-западного Алтая. По Алтаю маршрут проходил через деревни Екатериновскую, Староалейскую, Змеевский рудник. Паллас также осмотрел окрестности Змеиногорска, посетил Усть-Каменогорскую крепость,Тигерекский форпост, Колыванский завод; Барнаул, Павловск, Сузун.

Почти 40 лет отдал П.Паллас науке о России. Он говорил своим товарищам : «Приходи в гости к природе, не делай ничего, что счел бы неприличным делать в гостях».

В результате путешествия появилась его книга «Путешествие по разным провинциям Российского государства». Книга вышла на немецком и русском языках.

Вот что наш дорогой гость писал о Змеиногорске:

«Змеевская гора по справедливости заслуживает быть названою главою всех доселе известных сибирских рудников, коея и для хорошего исследования и описания с большею точностию требуется гораздо больше свободного времени, нежели сколько путешествующий на сие употребить может»

«Наверху Змеевской горы лежит Змеиногорская крепость, имеющая вид многоугольника продолговатого, который самую высокую часть горы и верхние поверхностные работы окружает и на южную и восточную сторону горы наиболее распространяется, так что большие работы, следовательно, и строение над старинными разработками, Преображенским и новейшим шахтом, так же и под пятою отдушиною главной штольны, с некоторыми около лежащими запасными строениями, кузницы и прочие мастерские, лежат вне крепости и обнесены вместе с предместием только одним рядом рогаток и надолбей.

Крепость состоит из двух, наверху горы находящихся, каменных бастионов и земляного вала с двумя бастионами на северном углу, и одним полубастионом на южном, имеет трои ворота: на северную, северо-западную и южную сторону; знатнейшие в крепости строения суть генеральская и обербергмейстерская квартиры, конторский дом, в коем многочисленная артиллерия содержится, новая пробирная лаборатория, в коей находится прекрасное собрание руд, старая, из ломкого камня построенная, пробирная палата, где также хранятся богатые руды, школа и госпиталь, при коей находится подлекарь.

Сверх сих находятся в оной соленые и запасные амбары, офицерские и обывательские домы и конюшни; положено здесь построить каменную церковь, коей сделан прекрасный план. Между тем довольствуются худою часовнею. Река Змеевка внутри крепости запружена плотиною старою, ныне уже снятой молотильны, но на употребление вырыты в крепости и в предместий колодцы, кои содержат здоровую воду. Предместие по северную и южную сторону крепости выстроено до самой долины и вверх, к близлежащему возвышению улицами, из коих одна по Колыванской дороге простирается на версту, дворов числом более четырехсот, и место сие ежедневно распространяется.

Команду над всем оным рудником имеет обер-бергмейстер в чине подполковника, и сие место занимает ныне часто упоминаемый мною г[осподин] Иван Леубе, который с 1759 года находился на здешнем руднике немецким проповедником. При нем находится бергмейстер, гитенфервалтер, берггешворен, бергпробирер, шихтмейстер и обер-штейгер в чине шихтмейстера, семь унтер-шихтмейстеров, четыре штейгера и четырнадцать унтер-штейгеров, и в обер-бергконторе потребное число канцеляристов и писарей. Число горных людей простиралось ныне до 887 человек, к тому при промывальне и других работах находилось более трехсот человек, число учеников в школе было в сие время до ста человек; сверх сего употребляется от четырех- до пятисот мужиков и мужицких детей, к разбиванию и очистке руды, к валке лесу и сим подобным работам, кои они отправляют за подушенный оклад. Гарнизон состоит в роте с лишком изо ста человек, Колывано-Воскресенского баталиона, которой управляет капитан».

Прежде, нежели оставлю я Змеевскую гору, должен еще упомянуть о двух важных происшествиях, о случившемся здесь в сем году землетрясении и о весьма счастливо введенном здесь находящимся подлекарем Тимофеем Андреевым, и к славе его достаточным оспы прививанием. Последнее учинено вышеупомянутым подлекарем Змеиногорской госпитали над четырьмястами и 69 малолетними и взрослыми, различного состояния и различных лет, как от годовых до двадцатигодовых и старее, из коих ни один им пользуемый не умер, хотя четырнадцать между ими имели натуральную оспу. Большее число было, к коим прививал он оспу на самой Змеевской горе, а сто тридцать — в деревнях находящихся, в ведомстве здешней конторы, в Колыванской, в Гилеве, Устян- цове, Корболихе и Ново-Алейской, также и на старом Колыванском заводе. Столь счастливый и первый опыт в Сибири заслуживает поистине быть награжденным».

Научные результаты палласовской экспедиции превзошли все ожидания. Был собран уникальный материал по зоологии, ботанике, палеонтологии, геологии, физической географии, экономике, истории, этнографии, культуре и быту народов России.

П.Паллас открыл и описал пищуху (каменного зайца), дал сведения о каменной кунице и снежном барсе.

Змеиногорский вестник