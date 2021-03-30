ГОРНЯК22

Алтайский край

Змеиногорск: «Битва» за доступ к отдаленным улицам Змеиногорска: что, где, как и когда

Мар 30, 2021
ГОРНЯК22 30.03.2021

27 Марта 2021 "Битва" за доступ к отдаленным улицам Змеиногорска: что, где, как и когда Вот такие «катакомбы» пробивают сегодня на дальних улицах сотрудники ИП Приходько, чтобы у жителей появилась возможность комфортного доступа к центру города.
Какие это улицы? С.Лазо (на фото), Уральская, Дальняя и др. в этом микрорайоне. Работы проходят непросто: снег с водой, сами понимаете, плохо поддается, а еще постоянно появляются «очень умные граждане», проживающие на улицах (например, сегодня на улице Уральская жительница выгнала тракториста, заявив, что работает он «неправильно» и с ее точки зрения, так улицу чистить нельзя).
дорогие земляки, вы уж определитесь на улице — требуется вам расчистка или нет, угомоните аграссивных соседей, и, уж конечно, не бросайтесь на трактористов. Не надо создовать еще и конфликты при нашей -то непростой ситуации с обилием снега.

  • ГОРНЯК22 30.03.2021

Змеиногорский вестник

Похожая запись

Алтайский край

Горняк22: Следователь Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провела классный час для воспитанников КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021
Алтайский край

Горняк22: Следователь Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провела классный час для воспитанников КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021
Алтайский край

Горняк22: Следственным отелом по ЗАТО Сибирский СУ СКР по Алтайскому краю в суд направлено уголовное дело по обвинению жительницы Тальменского района в причинении смерти по неосторожности своей 2-летней дочери — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021

Статьи по теме

Общество

Горняк22: Алтайский край получил новую партию вакцины от коронавируса

Мар 30, 2021
Общество

Горняк22: В Суэцком канале ждут прилива, чтобы сдвинуть застрявший контейнеровоз

Мар 30, 2021
Общество

Горняк22: В Ирландии всех туристов отправят на 10-дневный карантин в «ковидные отели»

Мар 30, 2021
Алтайский край

Горняк22: Следователь Алейского МСО СУ СКР по Алтайскому краю провела классный час для воспитанников КГБУ «Алейский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» в рамках профилактической акции «Нет терроризму и экстремизму!» — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Мар 30, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar