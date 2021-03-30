Змеиногорск: «Битва» за доступ к отдаленным улицам Змеиногорска: что, где, как и когда

27 Марта 2021 "Битва" за доступ к отдаленным улицам Змеиногорска: что, где, как и когда Вот такие «катакомбы» пробивают сегодня на дальних улицах сотрудники ИП Приходько, чтобы у жителей появилась возможность комфортного доступа к центру города.

Какие это улицы? С.Лазо (на фото), Уральская, Дальняя и др. в этом микрорайоне. Работы проходят непросто: снег с водой, сами понимаете, плохо поддается, а еще постоянно появляются «очень умные граждане», проживающие на улицах (например, сегодня на улице Уральская жительница выгнала тракториста, заявив, что работает он «неправильно» и с ее точки зрения, так улицу чистить нельзя).

дорогие земляки, вы уж определитесь на улице — требуется вам расчистка или нет, угомоните аграссивных соседей, и, уж конечно, не бросайтесь на трактористов. Не надо создовать еще и конфликты при нашей -то непростой ситуации с обилием снега.

Змеиногорский вестник