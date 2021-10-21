Змеиногорск: Библиотеки провели исторический экскурс «Шаг в прошлое»

19 Октября 2021 Библиотеки провели исторический экскурс "Шаг в прошлое"

Ходьба — наиболее естественный и доступный вид физической активности, идеальный для поддержания здоровья и физической формы. Ходьба объединяет людей независимо от возраста и уровня физической подготовки, дает возможность непрерывного общения. Третий год подряд библиотеки Змеиногорского района проводят День ходьбы. Вот и в 2021 году желающие приобщиться к здоровому образу жизни прошли исторический экскурс «Шаг в прошлое», в рамках месячника пожилых людей и акции «Шагаем дружно за здоровьем», посетили объекты, имеющие культурно-историческую ценность.

Змеиногорский вестник