Змеиногорск: Безопасный интернет

21 Мая 2021 Безопасный интернет Интернет плотно вошел в нашу жизнь и стал неотъемлемой ее частью. Он приносит несомненную пользу, но второй стороной реальности является опасность, которую представляет всемирная паутина. Самой уязвимой категорией пользователей являются дети. С каждым годом число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних посредством сети Интернет растет в геометрической прогрессии.

Следователи-криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю и психологи кафедры клинической психологии Алтайского государственного университета подготовили памятку о том, как обезопасить себя в интернете, для детей двух групп: в возрасте 9-12 лет и 13-16 лет.

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края по материалам сайта altai-krai.sledcom.ru

Змеиногорский вестник