Змеиногорск: Бездорожье покоряется отважным!

29 Июля 2021 Бездорожье покоряется отважным!

7 августа в Змеиногорске пройдут соревнования по мотоэндуро. Ожидаются гости из Барнаула и Бийска.

Гонки по бездорожью пройдут по адресу: улица Ленина 13. Организаторы – Дворец творчества детей и молодежи Змеиногорского района и МО ООГО ДОСААФ России г. Змеиногорска. Принять участие в соревнованиях могут все желающие в возрасте старше 10 лет. Возраст зрителей не ограничен! Для участия необходимо иметь пакет документов. Подробности по телефону 8-905-080-52-00.

Змеиногорский вестник