Змеиногорск: Берегитесь мошенников! Не будьте доверчивы

11 Марта 2021 Берегитесь мошенников! Не будьте доверчивы С таким предостережением и конкретными советами обращается Змеиногорский межрайонный прокурор Владимир Евдокимов к жителям района в субботнем выпуске «ЗВ».

Вот что он рассказал и какие советы дал землякам:

— Сегодня мошенники довели качество своих преступлений до «совершенства», если так можно выразиться. Они используют разные способы обмана людей от спама, рассылаемого в WhatsApp, телефонных звонков до создания сайтов-двойников. Цель одна – получить доступ к персональным данным, банковским картам, узнать логины и пароли и украсть финансовые средства. Либо, убедить человека взять кредит, и так же выяснив пароли и логины банковских карт – перекинуть деньги на собственные счета.

Скажу сразу: данные преступления достаточно сложны и к сожалению процент раскрытия остается на низком уровне. Это не оттого, что полиция или иные правоохранительные структуры не достаточно работают. Деньги уходят мгновенно и порой исчезают на счета за границей.

Вот, несколько историй из жизни жителей нашего района (по этическим соображениям их фамилии и имена не называются).

— Молодая женщина, получила звонок якобы из банка, менеджер которого предложил ей получить кредит под разумный процент. Затем перезвонил и сообщил, что банк готов выдать ей кредит. Но… кредит следует застраховать, оплата страховки составляет 10 тысяч рублей. Женщина САМА перевела средства мошеннику! Далее, по такой же схеме (а надо заметить, эти преступники, неплохие психологи), по разным причинам, «необходимым банку», наша землячка перевела еще 90 тысяч рублей! Конечно, никакого кредита она не получила, и еще лишилась собственных средств, которые добровольно отдала мошеннику.

Сейчас те, кто совершает информационно – коммуникационные преступления, научились использовать поддельные банковские номера, и даже имитируют номера телефонов МВД.

Но напомню важное правило: ни один сотрудник банка не имеет права спрашивать пароли и коды доступа к карте! Если у вас поинтересовались чем-то подобным – прекращайте разговор: помните, что это, скорее всего – мошенники!

Вот еще одна история: на Интернет-портале (оказавшимся двойником известного магазина, домен которого отличался только одной буквой), наш земляк совершил покупку. А в итоге – лишился крупной суммы денег.

Часто в отдел полиции «Змеиногорский» поступают жалобы жителей, желающих что-то продать или купить через «АВИТО». При этом, портал не виновен, что продавцы-покупатели ведутся на уловки мошенников.

Как это обычно происходит?

Вы решили, например, продать машину. Разместили свое объявление на портале. По телефону вам звонит человек и заявляет: — «Я готов купить ваш автомобиль, куда перевести задаток?» Если вы поддаетесь на эту «удочку», радуясь, что так быстро нашелся покупатель, далее следуют вопросы и психологическая обработка, в конечном счете приводящая к тому, что вы сами сообщите не только номер карты, но и все коды доступа к ней.

Как действовать, чтобы этого не произошло? Во-первых, предложите потенциальному покупателю, подъехать и увидеть транспорт. Перевести деньги по номеру вашего телефона. И ни в коем случае не сообщать логины и пароли своей банковской карты!

Мошенники используют сейчас и электронную почту, и WhatsApp куда отправляют сообщения с предложением скачать по ссылке новые клипы, красивые открытки и т.д. Не стоит переходить по незнакомым ссылкам, через них к вашим электронным устройствам могут быть запущены вирусы и специальные программы, при помощи которых с ваших счетов, опять-таки похитят деньги.

Появилось в последнее время вот такое мошенничество: сообщения приходят якобы с сайты «Госуслуги», в котором сообщают, что вам необходимо срочно оплатить штрафы, пени и т.д. В этом случае НЕЛЬЗЯ переводить средства по указанным банковским реквизитам.

1. Никогда и никому не сообщайте свои персональные данные (кроме тех людей, кого вы знаете лично), банковские реквизиты и коды доступа к вашим картам и счетам! Всегда прерывайте разговор с «сотрудниками банка», «службой безопасности», «полиции» и др. если почувствовали, что у Вас узнают личную информацию. Такие звонки по телефонам для получения персональной информации, сведений о банковской карте и переводе средств реальные сотрудники НИКОГДА не делают! Важно прервать цепочку и не поддаваться психологическому давлению со стороны мошенников.

2. Не отправляйте деньги незнакомым людям на банковские счета!

3. Не верьте призывам, что «вы выиграли приз, вам выплатят компенсацию за лекарства» и т.д. Все это – скорее всего, уловки мошенников!



4. Не пользуйтесь услугами непроверенных сайтов! Никогда не переходите по ссылке, указанной в сообщении!



5. Используйте для безопасности надежное антивирусное программное обеспечение!



Подробнее, читайте статью в субботнем выпуске «Змеиногорского вестника».



Змеиногорский вестник