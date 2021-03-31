Змеиногорск: Банк России усилит защиту и обновит дизайн банкнот

27 Марта 2021 Банк России усилит защиту и обновит дизайн банкнот

В период с 2021 по 2025 год Банк России продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот.

«В 2021-2025 годах Банк России продолжит плановую модернизацию банкнот Банка России. Модернизация будет включать совершенствование защитного комплекса и обновление дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей», — информирует представитель регулятора.

Согласно данным сайта Мета ру, в оформлении банкнот ЦБ планирует применить тематику федеральных округов РФ. Считается, что это даст возможность сделать акцент на особенностях территорий, их истории и современных достижениях.

Зампред регулятора Михаил Алексеев отметил, что каждый федеральный округ должен быть в равной степени представлен в банкнотном ряду РФ.

Он сообщил, что при выборе городов на банкнотах Банк России исходит из ранее утвержденных концепций.

«Мы не принимаем каких-то новых решений. Все решения относительно концепции выпускаемых модернизированных банкнот уже давно приняты и реализованы», — подчеркнул Алексеев.

Змеиногорский вестник