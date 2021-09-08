Змеиногорск: Автолюбителям грозят штрафы за установку дополнительных динамиков в машину

6 Сентября 2021 Автолюбителям грозят штрафы за установку дополнительных динамиков в машину

Российских водителей могут начать штрафовать на 500 рублей за установку дополнительных динамиков в машину и усилителей звука, если они нарушают положения по допуску транспортного средства к эксплуатации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

В министерстве пояснили, что установка таких устройств приравнивается к внесению изменений в конструкцию машины, которые могут повлиять на безопасность дорожного движения.

«Согласно ч. 1. ст. 12.5 КоАП, за управление автомобилем с неисправностями или при наличии запрета его использования из-за угрозы безопасности дорожного движения предусматривается ответственность в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей», – рассказали агентству в пресс-центре ведомства, подчеркнув, что вопрос о том, влияют ли на безопасность устанавливаемые компоненты, можно рассмотреть только в каждом конкретном случае.

Напомним, с 1 сентября у российских автомобилистов появилась возможность обжаловать через сайт «Госуслуги» штрафы от ГИБДД за нарушения, зафиксированные камерами. До этого процедура требовала отправления заказного письма или личного визита в отделение.

Амител

Змеиногорский вестник