Змеиногорск: Автоинспекторы рассказали, кого и почему останавливают на дорогах

15 Апреля 2021 Автоинспекторы рассказали, кого и почему останавливают на дорогах

Сотрудники ГИБДД на условиях анонимности рассказали Autonews.ru, как выбирают места для дежурств и где прячутся по ночам. Всё зависит от задач, объяснили полицейские.

Так, если, например, идёт рейд по пьяным водителям или тонировке, то инспекторы в основном выбирают длинные прямые улицы. По словам полицейских, автомобилисты, которым есть что скрывать, завидев патрульную машину, начинают паниковать, резко притормаживать и перестраиваться в дальние от стражей порядка ряды.

Кроме того, зачастую инспекторов можно увидеть на популярных въездах и выездах из города, а также на дорогах с круговым движением. Там выше поток транспорта, соответственно, легче отработать необходимые ориентировки. Кроме того, такие места считаются высокоаварийными, а значит, требуют дополнительного контроля.

Нетрезвых водителей по ночам часто ловят на запутанных дорогах частного сектора. Причём дежурить инспекторы стараются в таких местах, где нарушитель не сможет быстро развернуться и скрыться. С целью поимки пьяных автомобилистов полицейские нередко стоят у алкомаркетов, так как выпившие соотечественники зачастую отправляются «за добавкой» именно на машине.

При этом автоинспекторы не сами определяют места дежурств. Это делают командиры взводов. Все перемещения экипажей строго контролируют.

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Амител

Змеиногорский вестник