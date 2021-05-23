Змеиногорск: Автодорогу Карамышево – Змеиногорск отремонтируют за счет средств АО «Сибирь-Полиметаллы»

19 Мая 2021 Автодорогу Карамышево – Змеиногорск отремонтируют за счет средств АО «Сибирь-Полиметаллы» АО «Сибирь-Полиметаллы» в рамках взаимодействия с администрацией муниципалитетов Алтайского края примет участие в летней ремонтной кампании дорожной инфраструктуры Змеиногорского района. За счет собственных средств предприятия будет осуществлен ремонт автодороги, связывающей село Карамышево с городом Змеиногорском. На эти цели компания выделит порядка пяти миллионов рублей.

– Мы живем на этой земле и занимаемся созидательным трудом, заботимся о безопасности и экологии, — отмечает генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадим Рязанцев. – Благополучие земляков, развитие и процветание территории региона является приоритетом для нашего предприятия. Именно поэтому акционерным обществом, в рамках социального партнёрства, принято решение оказать содействие Змеиногорскому району в ремонте автомобильной трассы Карамышево – Змеиногорск.

Отметим, что АО «Сибирь-Полиметаллы» неоднократно принимало участие в ремонте автодорог региона. В 2010 – 2014 годах, в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве, заключенном между Уральской горно-металлургической компанией, Алтайским краем и АО «Сибирь-Полиметаллы», осуществлялось финансирование строительства и реконструкции автодороги Рубцовск – Змеиногорск. Всего на эти цели предприятием было выделено свыше 500 миллионов рублей.

Змеиногорский вестник