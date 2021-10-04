Змеиногорск: Астрологи рассказали, каким будет октябрь 2021 года

1 Октября 2021 Астрологи рассказали, каким будет октябрь 2021 года Гороскоп на октябрь 2021 года

Овен

Октябрь подходит для духовного развития и паломничества. Если возможностей для ментальных практик и поездок нет, можно прочитать книгу о духовном развитии. Иными словами, месяц подходит для обретения смысла жизни, пишет Dailyhoro.ru.

Телец

Астрологи предупреждают о возможном появлении кармически связанного человека. Его задача – чему-то научить или помочь найти выход из сложной жизненной ситуации. В первой половине октября нужно аккуратно обращаться с деньгами и не делать дорогие покупки.

Близнецы

Главной опасностью в октябре станет ревность. Близнецам не стоит давать волю этому сложному чувству, ведь оно может повредить отношениям. Лучше сфокусироваться на работе.

Рак

Ракам стоит быть осторожнее с лживыми людьми. Они могут внести в жизнь не только разочарование, но и множество хлопот. Хорошим решением будет найти время для уединения. Астрологи советуют отдать предпочтение работе и самореализации, а не развлечениям и веселью.

Лев

В октябре Львам понадобятся их сильный дух, характер и воля, ведь на их пути могут возникнуть недоброжелатели. Планы врагов разобьются о безграничную уверенность Львов. От интуиции в октябре будет мало толка, лучше ориентировать на факты и здравый смысл.

Дева

Токсичные люди будут встречаться Девам постоянно, особенно до избавления Сатурна от ретроградности (11 октября). Не нужно поддаваться на провокации и идти на конфликт. Эксперты рекомендуют сразу доводить начатые в октябре дела до логического завершения.

Весы

Весам понадобятся покой и кристальная чистота разума. Плохие эмоции могут спровоцировать простуды и болезненность. Астрологи советуют Весам воздержаться от критики в собственный адрес и не корить себя за ошибки в прошлом.

Скорпион

Начало октября будет трудным, однако с 6-го числа жизнь начнет меняться к лучшему. Общаться и находить общий язык станет проще. В бизнесе могут открыться новые возможности. Однако важно не переоценить возможности, в противном случае можно понести финансовые потери.

Стрелец

Октябрь может стать весьма динамичным. Вероятны поездки и новые знакомства. Стрельцам стоит ограничить свои ожидания, чтобы избежать горького разочарования в событиях и людях. В октябре очень важно быть реалистами.

Козерог

Месяц будет благоприятным для романтики и знакомств. Козерогам стоит избегать депрессивных людей. Внимательность и предусмотрительность помогут им обойти стороной ловушки, расставленные недоброжелателями.

Водолей

Удача улыбнется, а вместе с нею придут успехи и новые цели. Однако возможны проблемы со здоровьем и энергетикой. Водолеям важны полноценный отдых и смена обстановки.

Рыбы

В начале октября у Рыб начнутся сильные перепады настроения. В трудные моменты стоит отвлекаться на работу и дела, а не бездельничать.

«На любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки, так что нужно смотреть в оба и не бояться знакомиться», – предупреждают астрологи.

https://tolknews.ru/obsestvo/63826-goroskop-na-oktyabr-goda-kogo-zhdut-blagopriyatnie-peremeni-v-zhi…

Змеиногорский вестник