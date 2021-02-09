Змеиногорск: "Антипрививочники" атакуют мобильные пункты вакцинации от ковида в Барнауле • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

6 Февраля 2021 "Антипрививочники" атакуют мобильные пункты вакцинации от ковида в Барнауле Противники вакцинации просят горожан отказаться от прививки, так как, по их мнению, она может нанести вред жизни и здоровью.

Вслед за «антимасочниками» в Барнауле появились активные «антипрививочники», которые устраивают агитацию против вакцинации возле мобильных пунктов в краевой столице, сообщает «Инцидент.Барнаул».

Одни «борцы» недовольны тем, что при вакцинации медики просят у людей предоставить им персональные данные, а другие пытаются разубедить людей вводить себе «опасный» препарат, которые не до конца изучен.

Причем один из «антипривочников» проводил свою агитацию без защитных масок.

При этом те, кто пришел на прививку, активно «гнали» провокаторов и просили прекратить свои акции.

https://tolknews.ru/obsestvo/50401-v-barnaul-poyavilos-novoe-obshchestvennoe-dvizhenie-antiprivivoch…

Змеиногорский вестник