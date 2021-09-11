Змеиногорск: Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов

8 Сентября 2021 Анна Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выступила за введение пожизненного лишения свободы педофилам. Об этом сообщает ТАСС.

«С 2018 года в Государственной думе на рассмотрении находится законопроект, он предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищённость детей, – заявила Кузнецова, комментируя убийство двух девочек в Кузбассе. – Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие ещё аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого ещё непонятно, зачем этот документ?»



Найдены тела двух пропавших в Кузбассе девочек

41-летний Виктор Пастерников сознался, что изнасиловал школьниц, а после задушил

Детский омбудсмен подчеркнула, что её команда «настойчиво бьётся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей».

Напомним, 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области полицейские нашли тела пропавших 10-летних девочек.

По версии правоохранителей, их изнасиловал и убил 41-летний Виктор Пастерников. Подозреваемого поймали благодаря записям камер видеонаблюдения, на которые попал момент, когда Пастерников покупал школьницам сладости. Он признался в убийстве и показал, где спрятал тела.

Амител

Змеиногорский вестник