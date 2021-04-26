Змеиногорск: Алтайского экс-депутата оштрафовали за призыв к участию в несогласованной акции

23 Апреля 2021 Алтайского экс-депутата оштрафовали за призыв к участию в несогласованной акции

Хамовнический суд Москвы оштрафовал алтайского экс-депутата Госдумы Владимира Рыжкова за ретвит «Эха Москвы». Об этом сообщает «МБХ Медиа».

Согласно протоколу, Рыжков разместил в своём телеграм-канале «пост с призывом к участию в несогласованном мероприятии». По ч. 2 ст. 20.2 КоАП («Организация несогласованного публичного мероприятия») его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Напомним, что утром 21 апреля к Рыжкову подошёл участковый и попросил проехать в ОВД «Хамовники» из-за сигнала об административном правонарушении. Позднее бывший депутат Госдумы рассказал о причине своего задержания в Москве. По словам политика, его посчитали организатором несанкционированного митинга.

Амител

Змеиногорский вестник