Змеиногорск: Алтайский социолог назвала одну из частых причин отказа от вакцинации

16 Октября 2021 Алтайский социолог назвала одну из частых причин отказа от вакцинации По словам экспертов, лишь 10% процентов людей на самом деле выступают против вакцинации — многим другим просто может не хватать информации.

Часто люди отказываются от вакцинации из-за боязни взять на себя ответственность за решение. Об этом каналу «Толк» рассказала завкафедрой психологии и социологии алтайского филиала РАНХиГС, д. соц. н. Наталья Проказина.

«Есть категория людей, которая не готова принять на себя ответственность. Когда это сделают руководитель организации, или региональные власти, или кто-то еще выше, то это, с одной стороны, воспринимается как ущемление личной свободы, но с другой – как то, что может повлиять на принятие окончательного решения», – объяснила эксперт.

По ее словам, количество людей, которые на самом деле выступают против вакцинации, составляет лишь 10%.

https://tolknews.ru/telekanal/64713-ekspert-nazval-odnu-iz-chastih-prichin-otkaza-ot-vaktsinatsii?ut…

Змеиногорский вестник