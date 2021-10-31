Змеиногорск: Алтайский минздрав назвал сложной ситуацию с кислородом в госпиталях

29 Октября 2021 Алтайский минздрав назвал сложной ситуацию с кислородом в госпиталях В Алтайском крае сложилась непростая обстановка с медицинским кислородом в ковидных госпиталях. Информацию об этом в минздраве региона подтвердили телеканалу «Вести-Алтай».

Ситуация разворачивается на фоне роста числа «тяжелых» пациентов и находится на контроле, уведомили здесь.

«Ежесуточно привозим [газ] двумя-тремя машинами разной емкости. Как правило, это 16-тонные емкости», – рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

По данным ведомства, госпитали региона в сутки потребляют 52 тонны кислорода, при этом единственный местный производитель поставляет в медицинские учреждения всего три тонны – остальной объем завозят из других регионов (Омской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей). На этой неделе к ним присоединиться еще один поставщик из Красноярского края.

До конца года «Алтайстройдеталь» намерена увеличить объемы производства до 18 тонн.

Ранее стало известно о нехватке медицинского кислорода в госпитале Бийска. Алтайские СМИ сообщают, что такая ситуация возникла повсеместно.

https://tolknews.ru/medicina/65393-altayskiy-minzdrav-prokommentiroval-nehvatku-kisloroda-v-gospital…

Змеиногорский вестник