Змеиногорск: Алтайский Минздрав назвал число заболевших ковидом после вакцинации

30 Марта 2021 Алтайский Минздрав назвал число заболевших ковидом после вакцинации Три человека заразились коронавирусной инфекцией в Алтайском крае после введения второй вакцины «Спутник V», рассказала журналистам 30 марта главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

«Заболевших пока трое, заболевания у них развились в первые 7-10 дней после второй вакцины, – констатировала Переладова. – А мы знаем, что должен пройти 21 день после первой прививки, и 21 день после второй прививки. То есть нужно 42 дня на формирование иммунитета».

По её словам, необходимо разобраться в ситуации и выявить точные причины. Этим занимаются специалисты.

https://www.amic.ru/news/479945/

Напомним, на утро 30.03.2021 года прививается 85 536 (+2 200) человек, в том числе: 22 699 человек получили первую прививку; 62 867 человек полностью привиты (получили две прививки). Именноо в это число входят трое заболевших.

Змеиногорский вестник