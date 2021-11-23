Змеиногорск: Алтайский край вошел в число регионов с наиболее тревожной ситуацией по COVID

21 Ноября 2021 Алтайский край вошел в число регионов с наиболее тревожной ситуацией по COVID В Алтайском крае бешеными темпами растет заболеваемость коронавирусом. На фоне введения QR-кодов темпы вакцинации в регионе увеличились, однако в целом эпидобстановка остается сложной.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в трех регионах России складывается более напряженная эпидемиологическая ситуация. Речь идет об Алтайском крае, Кемеровской области и Бурятии, сообщает Известия.

Также она назвала регионы, где, наоборот, заметно улучшение. В частности, небольшое снижение заболеваемости отмечено в Сахалинской области.

Еще в нескольких регионах заболеваемость пошла на спад, однако пороговые значения пока не преодолены, поэтому говорить об улучшении ситуации еще рано. Среди них Москва и Московская область, Воронежская область, Республика Хакасия.

https://tolknews.ru/obsestvo/66524-golikova-zayavila-o-trevozhnoy-epidsituatsii-v-altayskom-krae

Процент привитых от инфекции в Алтайском крае по сведениям сайта https://gogov.ru/covid-v-stats/altkr составляет на 20 ноября 44 процента. Для полноценной иммунной прослойки нам необходимы минимум 80 процентов привитого населения.

Змеиногорский вестник