Змеиногорск: Алтайский край получит полмиллиарда на поддержку здравоохранения

28 Октября 2021 Алтайский край получит полмиллиарда на поддержку здравоохранения Российские регионы дополнительно получат более 56 млрд рублей на поддержку здравоохранения, сообщает пресс-служба правительства РФ. Алтайскому краю из них будет выделено 544,1 млн рублей.

Деньги пойдут на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Как отмечает правительство, дополнительное финансирование повысит запас прочности систем здравоохранения в регионах. Благодаря этому врачи продолжат бороться с распространением коронавируса, не сокращая расходы на плановую медицинскую помощь.

Республика Алтай получит на поддержку 252,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что кабмин выделил 4 млрд рублей на закупку лекарств для заразившихся ковидом.

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Змеиногорский вестник