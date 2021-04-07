Змеиногорск: Алтайский край показал самый большой прирост смертности среди регионов Сибири

4 Апреля 2021 Алтайский край показал самый большой прирост смертности среди регионов Сибири Росстат опубликовал данные об изменении численности населения в регионах, сравнив разные показатели за февраль 2021 и 2020 годов — смертность, рождаемость, естественную убыль.

Прирост уровня смертности в Алтайском крае оказался самым высоким в Сибирском федеральном округе в феврале (данных за март еще нет).

«В феврале 2021 года умерших — 3032. В феврале 2020 года — 2478. Прирост — плюс 554, в процентах — плюс 22,4%», — отметили в Росстате.

Примечательно, что в соседней Республике Алтай зафиксировали снижение смертности — показатель не только самый низкий по Сибири, но и один из самых низких по России — минус 4,9%.

В среднем по Сибири смертность выросла на 14,8%, а по России — на 20,6%. В реальных числах: в стране в феврале умерли 172 672 человека, это на 29 473 больше, чем в феврале 2020 года (143 179).

Хуже всего ситуация сложилась в Республике Ингушетия — там смертность выросла на 68,9%

Также в Росстате сравнили рождаемость в двух разных февралях. Согласно этим данным, в Алтайском крае родилось меньше детей, но ситуация не критичная.

«В феврале 2021 года родившихся — 1475. В феврале 2020 года — 1505. Снижение — минус 30, в процентах — минус 2%», — говорится в данных ведомства.

В Республике Алтай — минус 1%. Среди регионов Сибири самый высокий прирост рождаемости в Туве (плюс 6,4%), самое большое падение — в Новосибирской области (минус 6,7%).

В среднем по Сибири рождаемость снизилась на 2,2%, а по России — на 5,8%. В реальных числах: в стране в феврале родились 102 142 ребенка, это на 6285 меньше, чем в феврале 2020 года (108 427).

Кстати, если сравнить числа умерших и родившихся в стране, то получится соответственно 172 672 против 102 142.

«В феврале 2021 года умерших младенцев — 12. В феврале 2020 года — 8. Прирост — 4, в процентах — плюс 50%», — подсчитали аналитики Росстата.

Стоит отметить, что среди 10 регионов Сибири только два показали прирост. Вторая такая территория — Тува, где младенческая смертность выросла на 66,7%.

В среднем по Сибири данный показатель снизился на 31,9%. Самое большое падение, если можно так сказать, в Республике Алтай — там вообще ни один младенец не умер.

Что касается России, то показатель снизился на 11,6%. В реальных числах: в стране в феврале умерли 479 младенцев, это на 63 меньше, чем в феврале 2020 года (542).

Среди сибирских регионов Алтайский край показал также максимальную естественную убыль населения в феврале 2021 года — минус 1557 человек. Далее Кемеровская (минус 1485) и Новосибирская (минус 1196) области. Прирост показали только Тува (плюс 330) и Республика Алтай (плюс 32).

https://altapress.ru/zhizn/story/altayskiy-kray-pokazal-samiy-bolshoy-prirost-smertnosti-sredi-regio…

Змеиногорский вестник