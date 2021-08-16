Змеиногорск: Алтайский край на 50% выполнил план по обязательной вакцинации населения

12 Августа 2021 Алтайский край на 50% выполнил план по обязательной вакцинации населения

В Алтайском крае от коронавируса привили 50% граждан, которые подлежат обязательной вакцинации, об этом amic.ru сообщила начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Жанна Вахлова. Полностью завершить прививочную кампанию смогут не раньше 2022 года: сроки сдвинулись на четыре месяца.

Изначально в планах стояло завершить вакцинацию медиков, учителей, сотрудников общепита, транспорта, ЖКХ и других отраслей, которые наиболее часто контактируют с населением, в сентябре. Но с теми темпами прививочной кампании, которые в регионе есть сейчас, это получится сделать только во второй половине января.

«По математической модели с теми темпами, которые у нас сегодня, мы закончим вакцинацию 22 января 2022 года», – сказала Жанна Вахлова.

В Министерстве здравоохранения Алтайского края отмечают, что темпы вакцинации в регионе в последние недели увеличились. Так, 10 августа прививку поставили более восьми тысяч человек, ещё порядка семи тысяч жителей региона привились 11 августа. По всей вероятности, это связано с постановлением главного санитарного врача региона Ирины Пащенко.

Как ранее сообщал amic.ru, обязательная вакцинация для сотрудников ряда отраслей стартовала в Алтайском крае 27 июля. Согласно документу, на каждом предприятии должно быть привито не меньше 60% сотрудников. По данным на утро 12 августа, в крае прошли вакцинацию 540 402 человека, из них 117 042 – получили первый компонент, 422 820 – привиты полностью, 540 человек прошли ревакцинацию.

В Минздраве отмечают, что сейчас очередей на прививочных площадках нет и их пропускная способность может быть увеличена. Так, в Барнауле поставить вакцину от COVID-19 без предварительной записи можно в торговых центрах «Волна», «Весна», «Галактика», «Геомаркет». Все они работают с 10:00 до 19:30. Кстати, в «Геомаркете», помимо пункта вакцинации, функционирует центр здоровья (с 10:00 до 17:00), где можно измерить давление, уровень сахара и холестерина.

Амител

Змеиногорский вестник